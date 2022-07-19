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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu oynanan 7 maçla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu oynanan 7 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 7 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre): 3-2

Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç): 1-0

Pyunik (Ermenistan) - Diddeleng (Lüksemburg): 0-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0

Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Şkupi (Kuzey Makedonya): 2-2

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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