Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu oynanan 7 maçla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu oynanan 7 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 7 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Karabağ (Azerbaycan) - Zürih (İsviçre): 3-2 Zalgiris (Litvanya) - Malmö (İsveç): 1-0 Pyunik (Ermenistan) - Diddeleng (Lüksemburg): 0-1 Ludogorets (Bulgaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 3-0 Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1 Linfield (Kuzey İrlanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-0 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Şkupi (Kuzey Makedonya): 2-2 AA / Yunus Kaymaz - Spor Spor Haberler

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