Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 6 maç yapıldı. Rövanş maçlarının ardından Slovan Bratislava (Slovakya), Maribor (Slovenya), Bodo/Glimt (Norveç), Ferencvaros (Macaristan), Pyunik (Ermenistan) ve Linfield (Kuzey İrlanda) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu maçları, 19-20 ve 26-27 Temmuz'da oynanacak. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Spor Haberler

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