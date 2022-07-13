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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA - Mutlu Demirtaştan - Spor
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları oynandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 9 maç yapıldı.

Rövanş maçlarının ardından HJK Helsinki (Finlandiya), Shkupi (Kuzey Makedonya), Karabağ (Azerbaycan), Zalgiris Vilnius (Litvanya), Sheriff (Moldova), F91 Dudelange (Lüksemburg), Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Ludogorets (Bulgaristan) ve Malmö (İsveç) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanşları, bugün oynanacak 6 maçla tamamlanacak.

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise Kosova ekibi Drita, adını 2. eleme turuna yazdırdı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi İrlanda Cumhuriyeti Bulgaristan Finlandiya Spor Haberler

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