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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı.

İngiliz ekibi Liverpool, Konate'nin 17, Mane'nin 34 ve Diaz'ın 87. dakikadaki golleriyle Benfica deplasmanından galip ayrıldı.

Portekiz'in Benfica takımının golünü, 49. dakikada Nunez kaydetti.

Bir diğer İngiliz temsilcisi Manchester City ise İspanyol kulübü Atletico Madrid'i konuk etti.

Geçen yılın finalisti Manchester City, ilk yarıda tek şut bile atamayan rakibini, de Bruyne'nin 70. dakikada attığı golle yendi.

Bu eşleşmelerin galipleri, 13 Nisan'daki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester, Liverpool, Benfica, Spor, Haberler

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