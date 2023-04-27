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Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Spor Haberleri

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyen Barcelona, finale yükselen ilk takım oldu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi eleyen Barcelona, finale yükselen ilk takım oldu.

Barcelona, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Chelsea'yi ağırladı. Graham Hansen ve Reiten'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona eren mücadelenin ardından İspanyol ekibi final biletini aldı.

Turnuvada üst üste üçüncü kez finale çıkma başarısını gösteren Barcelona, Arsenal-Wolfsburg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

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