Üye Girişi
Haberi Paylaş
Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Spor Haberleri

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ve Chelsea yarı final çıktı.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg ve Chelsea yarı final çıktı.

İlk maçta PSG'yi 1-0 mağlup eden Wolfsburg, 1-1 sona eren rövanş mücadelesinin ardından adını yarı finale yazdırdı.

Son yarı finalisti belirleyecek mücadelede Chelsea, 1-0 kazandığı maçın rövanşında Lyon'u ağırladı. Normal süresi konuk ekibin 1-0, uzatma bölümü de 2-1 üstünlüğüyle biten maçta rakibine penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Chelsea, yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Wolfsburg-Arsenal, Chelsea-Barcelona eşleşmeleri gerçekleşti. Bu turda ilk maçlar 22-23 Nisan, rövanşlar ise 29-30 Nisan'da oynanacak.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

Chelsea PSG Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title