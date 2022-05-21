Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Haberler

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Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Futbol: UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 3-1 yenen Olimpik Lyon şampiyon oldu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 3-1 yenen Olimpik Lyon şampiyon oldu.

Kadın futbolunda Avrupa'nın 1 numaralı kupasının finalinde İspanya'nın Barcelona takımı ile Fransa temsilcisi Olimpik Lyon, İtalya'daki Juventus Stadı'nda karşılaştı.

Olimpik Lyon'a kupayı getiren golleri 6. dakikada Amandine Henry, 23. dakikada Ada Hegerberg ve 33. dakikada Catarina Macario attı. Barcelona'nın tek golü 41. dakikada Alexia Putellas Segura'dan geldi.

Fransız temsilcisi, 2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020'den sonra kupayı 8. kez müzesine götürdü.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Şampiyonlar Ligi, Barcelona, Lyon, UEFA, Spor, Haberler

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