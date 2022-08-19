Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu play-off turunun ilk ayağı, 10 maçla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-23 sezonu play-off turunun ilk ayağı, 10 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya ekibi Austria Wien'i 8. dakikada Joshua King ve 89. dakikada Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Turnuvaya play-off turundan katılan Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İsveç'in Malmö takımına 3-1 mağlup oldu. Sonuçlar şöyle: HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka): 1-0 Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti): 4-0 Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya): 2-1 Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor: 3-1 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1 Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova): 0-0 Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya): 1-0 Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-2 KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2 Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye): 0-2 Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Fenerbahçe Türkiye Spor Haberler

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