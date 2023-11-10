Haberler

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan): 5-0

West Ham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan): 1-0

AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa): 0-2

Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 4-1

Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya): 2-1

Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya): 1-0

Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya): 2-1

Hacken (İsveç) - Molde (Norveç): 1-3

Kaynak: AA / Spor

Kıbrıs Rum Kesimi Yunanistan Sırbistan Futbol Spor Haberler

title