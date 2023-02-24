Futbol: UEFA Avrupa Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu oynanan 4 rövanş maçıyla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu oynanan 4 rövanş maçıyla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Manchester United, Union Berlin, Roma ve Shakhtar Donetsk, son 16 turuna çıktı. Barcelona, 2-2 biten ilk maçın rövanşında Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk oldu. Lewandowski'nin penaltı golüyle geriye düşen Manchester ekibi, Fred ve Antony'nin golleriyle rakibini 2-1 yenerek tur atladı. TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Manchester United (İngiltere) - Barcelona (İspanya): (2-2), 2-1 Rennes (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): (1-2), 2-1 (Shakhtar Donetsk, penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağladı) Union Berlin (Almanya) - Ajax (Hollanda): (0-0), 3-1 Roma (İtalya) - Salzburg (Avusturya): (0-1), 2-0 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Manchester United Shakhtar Donetsk Spor Haberler

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