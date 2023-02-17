Futbol: UEFA Avrupa Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi. Gecenin öne çıkan mücadelesinde Juventus, sahasında Nantes ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım, 13. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle öne geçti. Nantes adına 60. dakikada rakip fileleri havalandıran Ludovic Blas, maçın skorunu belirledi. Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş maçları, 23 Şubat'ta yapılacak. İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa): 1-1 Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka): 1-1 Bayer Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa): 2-3 Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda): 3-0 Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Spor Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan Juventus Fransa Spor Haberler

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