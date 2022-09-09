Futbol: UEFA Avrupa Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 4 grupta 8 maç yapıldı. H Grubu'ndaki Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu unvanlarının sahibi Cristiano Ronaldo'nın kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği maçta Manchester United, sahasında Real Sociedad'a 1-0 yenildi. G Grubu'nda Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçtiği maçta Yunan ekibi Olympiakos'u 2-1 mağlup etti. TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: E Grubu: Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya): 0-1 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sheriff (Moldova): 0-3 F Grubu: Lazio (İtalya) - Feyenoord (Hollanda): 4-2 Sturm Graz (Avusturya) - Midtjylland (Danimarka): 1-0 G Grubu: Nantes (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1 Freiburg (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1 H Grubu: Kızılyıldız (Sırbistan) - Monaco (Fransa): 0-1 Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor: 3-2 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Manchester United Trabzonspor Macaristan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.