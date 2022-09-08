Futbol: UEFA Avrupa Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası bugün oynanan maçlarla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 4 grupta 8 maç yapıldı. B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-1 mağlup etti. TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Zürih (İsviçre) - Arsenal (İngiltere): 1-2 PSV (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1 B Grubu: AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rennes (Fransa): 1-2 Fenerbahçe - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1 C Grubu: Ludogorets (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 2-1 HJK Helsinki (Finlandiya) - Real Betis (İspanya): 0-2 D Grubu: Malmö (İsveç) - Braga (Portekiz): 0-2 Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Dinamo Kiev Fenerbahçe Ukrayna Spor Haberler

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