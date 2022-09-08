Futbol: UEFA Avrupa Ligi Spor Haberleri Stat: ÜlkerHakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Alioski (Dk. 83 Lincoln Henrique), Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King (Dk. 69 Valencia), Pedro (Dk. Stat: Ülker Hakemler: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor (Macaristan) Fenerbahçe : Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Szalai, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Crespo (Dk. 83 Mert Hakan Yandaş), Alioski (Dk. 83 Lincoln Henrique ), Rossi (Dk. 69 İrfan Can Kahveci), King (Dk. 69 Valencia), Pedro (Dk. 68 Batshuayi) Dinamo Kiev: Bushchan, Kedziora, Burda, Syrota, Dubinchak (Dk. 59 Vivcharenko), Tsygankov, Sydorchuk, Shaparenko (Dk. 67 Shepeliev), Kabaiev, Garmash (Dk. 88 Kravchenko), Buyalskiy Goller: Dk. 35 Gustavo Henrique, Dk. 90+2 Batshuayi ( Fenerbahçe ), Dk. 64 Tsygankov (Dinamo Kiev) Sarı kartlar: Dk. 11 Garmash, Dk. 78 Syrota, Dk. 87 Bushchan (Dinamo Kiev), Dk. 50 King, Dk. 68 Rossi, Dk. 73 Mert Hakan Yandaş (Yedek kulübesinde), Dk. 82 Alioski, Dk. 90+6 Altay Bayındır ( Fenerbahçe ) UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-1 mağlup etti. 64. dakikada Dinamo Kiev beraberlik golünü buldu. Soldan Buyalskiy'nin ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-1. 72. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında sağ taraftan Shepeliev'in ortasına ön direkte Buyalskiy'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay topu kornere çeldi. 90. dakikada soldan Lincoln Henrique'nin ortasına altı pasın sağında iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda, top üst ağlarda kaldı. 90+2. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun sağdan uzun taç atışında penaltı noktası civarında Gustavo Henrique'den arkaya seken topu altıpasın solunda Batshuayi ağlara gönderdi: 2-1. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Lincoln Henrique Gustavo Henrique Fenerbahçe Altay Spor Haberler

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