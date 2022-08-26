Futbol: UEFA Avrupa Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları oynandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçları oynandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında play-off turu rövanşları, 10 karşılaşmayla sona erdi. Deplasmanda 2-0 yendiği Austria Wien'i sahasında da 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı. Demir Grup Sivasspor ise deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Malmö'ye 2-0 yenilerek elendi. Sivasspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe ve Malmö (İsveç) dışında AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi), Ludogorets (Bulgaristan), HJK Helsinki (Finlandiya), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi), Sheriff (Moldova), Zürih (İsviçre), Ferencvaros (Macaristan) ve Olympiakos (Yunanistan) da bu sezon gruplarda mücadele etmeye hak kazandı. Play-off turu rövanşlarının ve ilk maçların skorları şöyle: AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Dnipro (Ukrayna): 3-0, 2-1 Zalgiris (Litvanya)-Ludogorets (Bulgaristan): 3-3, 0-1 Silkeborg (Danimarka)-HJK Helsinki (Finlandiya): 1-1, 0-1 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Gent (Belçika): 2-0, 2-0 Fenerbahçe-Austria Wien (Avusturya): 4-1, 2-0 Demir Grup Sivasspor-Malmö (İsveç): 0-2, 1-3 Sheriff (Moldova)-Pyunik (Ermenistan): 0-0, 0-0 (3-2 penaltılarda) Hearts (İskoçya)-Zürih (İsviçre): 0-1, 1-2 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Ferencvaros (Macaristan): 1-0, 0-4 Olympiakos (Yunanistan)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1, 1-1 (3-1 penaltılarda) Spor Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer Kıbrıs Rum Kesimi Fenerbahçe Spor Haberler

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