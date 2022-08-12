Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ile Malmö eşleşti. Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle: Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye) Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya) HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka) Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye) Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan) Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova) Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya) Spor AA / Mutlu Demirtaştan İrlanda Cumhuriyeti Kıbrıs Rum Kesimi Spor Haberler

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