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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun play-off turunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe ile Austria Wien, Demir Grup Sivasspor ile Malmö eşleşti.

Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle:

Dnipro (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)

KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe (Türkiye)

Zürih (İsviçre) - Hearts (İskoçya)

HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)

Malmö (İsveç) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)

Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)

Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)

Ludogorets (Bulgaristan) - Zalgiris (Litvanya)

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

İrlanda Cumhuriyeti Kıbrıs Rum Kesimi Spor Haberler

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