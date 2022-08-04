Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlandı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, konuk ettiği Çekya'nın Slovacko takımını 3-0 mağlup etti. Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda günün maçlarının sonuçları şöyle: AEK Larnaca-Partizan: 2-1 Malmö-F91 Diddeleng: 3-0 Fenerbahçe-Slovacko: 3-0 Maribor-HJK Helsinki: 0-2 Linfield-Zürih: 0-2 Shamrock Rovers-Shkupi: 3-1 Olympiakos-Slovan Bratislava: 1-1 Spor AA / Fatih Erel Fenerbahçe Spor Haberler

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