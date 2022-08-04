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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlandı.

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UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, konuk ettiği Çekya'nın Slovacko takımını 3-0 mağlup etti.

Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda günün maçlarının sonuçları şöyle:

AEK Larnaca-Partizan: 2-1

Malmö-F91 Diddeleng: 3-0

Fenerbahçe-Slovacko: 3-0

Maribor-HJK Helsinki: 0-2

Linfield-Zürih: 0-2

Shamrock Rovers-Shkupi: 3-1

Olympiakos-Slovan Bratislava: 1-1

AA / Fatih Erel - Spor

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