Futbol: UEFA Avrupa Ligi Stat: ÜlkerHakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz)Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk. 60 Crespo), Emre Mor (Dk. 60 Bruma), Lincoln Henrique, Rossi (Dk. Stat: Ülker Hakemler: Joao Pinheiro, Bruno Alves Jesus, Luciano Antonio Gomes Maia (Portekiz) Fenerbahçe : Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Dk.77 Novak), Arao, Zajc (Dk. 60 Crespo), Emre Mor (Dk. 60 Bruma ), Lincoln Henrique, Rossi (Dk. 60 Serdar Dursun), Valencia (Dk.77 Arda Güler) Slovacko: ???????Nguyen, Reinberk (Dk. 69 Vecheta), Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik (Dk. 46 Levin), Petrzela (Dk. 63 Tomic), Holzer (Dk. 63 Sinyavskiy), Travnik (Dk. 86 Kohut), Kalabiska Goller: Dk. 17 Emre Mor, Dk. 45+1 ve Dk. 81. Lincoln Henrique ( Fenerbahçe ) Kırmızı kart: Dk. 48 Hofmann (Slovacko) Sarı kartlar: Dk. 54 Jorge Jesus (Teknik direktör), Dk. 55 Emre Mor ( Fenerbahçe ), Dk. 65 Travnik, Dk. 90+2 Sinyavskiy (Slovacko) UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slovacko'yu 3-0 mağlup etti. 48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı. 58. dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, top kalecinin ellerinde kaldı. 81. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. golü buldu. Sağ kanattan Bruma'nın attığı pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0. Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka'yı 3-0 mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti. Spor AA / Murat Kaya Fenerbahçe Emre Mor Portekiz Bruma Spor Haberler

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