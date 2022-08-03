Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın oynanacak. UEFA Avrupa Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda, üçüncü eleme turunun ilk ayağı, 7 maçla tamamlanacak. Turnuvadaki Türk temsilcisi Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımını saat 20.00'de konuk edecek. Avrupa Ligi üçüncü eleme turu maçlarının programı şöyle: 18.30 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Partizan (Sırbistan) 20.00 Malmö (İsveç)-F91 Diddeleng (Lüksemburg) 20.00 Fenerbahçe-Slovacko (Çekya) 21.15 Maribor (Slovenya)-HJK Helsinki (Finlandiya) 21.45 Linfield (Kuzey İrlanda)-Zürih (İsviçre) 22.00 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)-Shkupi (Kuzey Makedonya) 22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Slovan Bratislava (Slovakya) Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu Fenerbahçe Spor Haberler

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