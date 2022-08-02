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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

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UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, rövanşları ise 25 Ağustos'ta yapılacak.

Eşleşmeler şöyle:

Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan)

KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe/Slovacko (Çekya)

Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) - Heart of Midlothian (İskoçya)

Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka)

Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Demir Grup Sivasspor

Karabağ (Azerbaycan)/Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya)

Maccabi Haifa (İsrail)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya)

Kızılyıldız (Sırbistan)/Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)/Viktoria Plzen (Çekya)

Ludogorets (Bulgaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç)/Zalgiris (Litvanya)

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

İrlanda Cumhuriyeti Kıbrıs Rum Kesimi Spor Haberler

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