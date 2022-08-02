Futbol: UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi. UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura töreninin ardından eşleşmeler belli oldu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, rövanşları ise 25 Ağustos'ta yapılacak. Eşleşmeler şöyle: Dnipro-1 (Ukrayna) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)/Partizan (Sırbistan) KAA Gent (Belçika) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) Austria Wien (Avusturya) - Fenerbahçe/Slovacko (Çekya) Linfield (Kuzey İrlanda)/Zürih (İsviçre) - Heart of Midlothian (İskoçya) Maribor (Slovenya)/HJK Helsinki (Finlandiya) - Silkeborg (Danimarka) Malmö (İsveç)/F91 Diddeleng (Lüksemburg) - Demir Grup Sivasspor Karabağ (Azerbaycan)/Ferencvaros (Macaristan) - Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti)/Shkupi (Kuzey Makedonya) Maccabi Haifa (İsrail)/Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Olympiakos (Yunanistan)/Slovan Bratislava (Slovakya) Kızılyıldız (Sırbistan)/Pyunik (Ermenistan) - Sheriff (Moldova)/Viktoria Plzen (Çekya) Ludogorets (Bulgaristan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Bodo/Glimt (Norveç)/Zalgiris (Litvanya) Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu İrlanda Cumhuriyeti Kıbrıs Rum Kesimi Spor Haberler

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