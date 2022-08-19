Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turunda ilk maçlar tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir, konuk ettiği Antwerp karşısında 54. dakikada Münir'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen 87. dakikada Almeida'nın golüne engel olmadı ve rövanş öncesi 1-1 eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu maçın rövanşı, 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Sonuçlar söyle: Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya): 2-1 RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2 CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre): 1-0 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa): 1-0 Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika): 0-1 Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç): 3-0 Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya): 3-1 Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-1 Medipol Başakşehir (Türkiye) - Antwerp (Belçika): 1-1 Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0 Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya): 0-0 Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg): 2-0 FCSB (Romanya) - Viking (Norveç): 1-2 Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan): 1-2 Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan): 4-2 West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka): 3-1 Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova): 1-2 Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda): 2-1 Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya): 1-1 Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta): 4-1 AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz): 4-0 Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Romanya Spor Haberler

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