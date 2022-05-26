Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi finali - Haberler

Stat: Tiran Ulusal

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Roma : Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Mkhitaryan (Dk. 17 Oliveira), Cristante, Karsdorp (Dk. 89 Vina), Zalewski (Dk. 67 Spinazzola), Zaniolo (Dk. 67 Veretout), Pellegrini, Abraham (Dk. 89 Shomurodov)

Feyenoord: Bijlow, Geertruida, Trauner (Dk. 74 Pedersen), Senesi, Malacia (Dk. 88 Jahanbakhsh), Til (Dk. 59 Toornstra), Aursnes, Orkun Kökçü (Dk. 88 Walemark), Nelson (Dk. 74 Linssen), Sinisterra, Dessers

Gol: Dk. 32 Zaniolo ( Roma )

Sarı kartlar: Dk. 25 Trauner (Feyenoord), Dk. 37 Pellegrini, Dk. 68 Zalewski, Dk. 84 Rui Patricio, Dk. 90+4 Spinazzola ( Roma )

Uefa Avrupa Konferans Ligi finalinde Roma, Feyenoord'u 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında, İtalya temsilcisi Roma ile Hollanda'nın Feyenoord takımı, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki finalde karşılaştı.

Orta saha mücadelesiyle başlayan mücadelede Roma, ilk tehlikeli atağında golü buldu. 32. dakikada Mancini'nin orta sahadan ceza sahasına uzun ortasında Feyenoord savunmasının yaptığı kademe hatasını iyi değerlendiren Zaniolo, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve teknik bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

Feyenoord'un kalan dakikalarda etkili bir atak geliştirememesinin ardından Roma, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Feyenoord, 47. ve 50. dakikalarda gole çok yaklaştı.

Köşe vuruşu organizasyonunda milli oyuncu Orkun Kökçü'nün ceza sahası içine yerden ortasında ters bir vuruş gerçekleştiren Romalı Mancini'nin şutu, direkten döndü. Pozisyonun devamında Feyenoordlu Til'in kaleye yakın mesafeden sert şutunu bu kez kaleci Rui Patricio kurtardı. İkinci tehlikeli atakta ise Feyenoordlu Malacia'nın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Rui Patricio'nun müdahalesiyle direğe çarparak dışarı çıktı.

Kalan dakikalarda iyi savunma yaparak rakibine önemli bir gol şansı tanımayan Roma, finali 1-0 kazanarak kupaya uzanan taraf oldu.

Mourinho ilki başardı

1961'de Fuar Şehirleri Kupası'nda elde ettiği şampiyonluk dışında Avrupa arenasında başarısı bulunmayan Roma, 61 yıl sonra ikinci kez mutlu sona ulaştı.

Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ise UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kupaya uzanan ilk çalıştırıcı oldu.

1970 UEFA Avrupa Kupası, 1974 ve 2002 UEFA Kupası'nın galibi Feyenoord ise Avrupa arenasındaki 4. şampiyonluk şansını değerlendiremedi.