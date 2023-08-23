Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında play-off turunda iki maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Spartak Trnava (Slovakya) - Dnipro-1 (Ukrayna): 1-1
Hibernian (İskoçya) - Aston Villa (İngiltere): 0-5
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor