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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç yapıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk ayağında dört maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu, TSİ 23.00'te başlayan dört maçla tamamlandı.

Türk takımlarından Medipol Başakşehir, deplasmanda Belçika ekibi Gent'i ile 1-1 berabere kalarak üst tur için avantajlı bir skor elde etti. İstanbul temsilcisi, 16. dakikada Stefano Okaka'yla, Belçika ekibi ise 35. dakikada Gift Orban ile ağları sarstı.

Demir Grup Sivasspor ise konuk olduğu İtalya temsilcisi Fiorentina'ya 69. dakikada Antonin Barak'ın golüyle 1-0 mağlup oldu. Türk ekibinde Max-Alain Gradel, 90+4. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği son 16 turu rövanş karşılaşmaları, 15 ve 16 Mart'ta oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fiorentina (İtalya)-Demir Grup Sivasspor: 1-0

Lech (Polonya)-Djurgarden (İsveç): 2-0

Basel (İsviçre)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-2

Gent (Belçika)-Medipol Başakşehir: 1-1

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Belçika Spor Haberler

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