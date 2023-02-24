Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu oynanan 4 rövanş maçıyla tamamlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu oynanan 4 rövanş maçıyla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, Fiorentina, Lech Poznan, Basel ve Gent, son 16 turuna çıktı. Trabzonspor, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İsviçre temsilcisi Basel'e konuk oldu. 13. dakikada Amdouni ve 76. dakikada Zeqiri'nin golleriyle rakibine 2-0 yenilen bordo-mavililer, turnuvaya veda etti. Trabzonsporlu Bakasetas, 27. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Gent (Belçika) - Karabağ (Azerbaycan): (0-1), 1-0 (Gent, penaltı atışlarında 5-3 üstünlük sağladı) Basel (İsviçre) - Trabzonspor: (0-1), 2-0 Lech Poznan (Polonya) - Bodo/Glimt (Norveç): (0-0), 1-0 Fiorentina (İtalya) - Braga (Portekiz): (4-0), 3-2 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz UEFA Avrupa Konferans Ligi Basel Gent Spor Haberler

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