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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 9 maç yapıldı.

Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı.

D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1

D Grubu:

Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1

E Grubu:

Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1

Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

F Grubu:

Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0

Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0

G Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1

H Grubu:

Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1

Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Spor Haberler

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