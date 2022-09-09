Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberleri UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 5 grupta 9 maç yapıldı. Demir Grup Sivasspor, G Grubu'ndaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. D Grubu'nda oynanması planlanan ancak tribünlerde çıkan olaylar nedeniyle ertelendiği açıklanan Nice-Köln maçı, UEFA güvenlik toplantısının ardından 1 saat gecikmeli olarak başladı. Karşılaşma, Steffen Tigges ve Andy Delort'ün karşılıklı golleriyle 1-1 berabere tamamlandı. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle: B Grubu: West Ham United (İngiltere) - FCSB (Romanya): 3-1 D Grubu: Nice (Fransa)-Köln (Almanya): 1-1 E Grubu: Dnipro (Ukrayna) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1 Vaduz (Lihtenştayn) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0 F Grubu: Molde (Norveç) - Gent (Belçika): 0-0 Shamrock Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Djurgarden (İsveç): 0-0 G Grubu: Demir Grup Sivasspor - Slavia Prag (Çekya): 1-1 H Grubu: Basel (İsviçre) - Pyunik (Ermenistan): 3-1 Slovan Bratislava (Slovakya) - Zalgiris (Litvanya): 0-0 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz UEFA Avrupa Konferans Ligi Slavia Prag Sivasspor Spor Haberler

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