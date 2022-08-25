Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberleri Stat: BosuilHakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya)Antwerp: Butez, de Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete (Dk. 82 Fischer), Miyoshi (Dk. 60 Valencia), Nainggolan (Dk. 82 Vermeeren), Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 82 Scott), Frey (Dk. Stat: Bosuil Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher (Avusturya) Antwerp: Butez, de Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete (Dk. 82 Fischer), Miyoshi (Dk. 60 Valencia), Nainggolan (Dk. 82 Vermeeren), Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 82 Scott), Frey (Dk. 60 Janssen) Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 69 Lima), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 87 Mesut Özil), Berkay Özcan (Dk. 69 Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Münir (Dk. 87 Ahmed Touba), Okaka Goller: Dk. 8 Berkay Özcan, Dk. 58 Okaka, Dk. 83 Aleksic (Medipol Başakşehir ), Dk. 56 Frey (Penaltıdan) (Antwerp) Sarı kartlar: Dk. 19 Mahmut Tekdemir, Dk. 42 Volkan Babacan, Dk. 59 Okaka, Dk. 65 Biglia, Dk. 82 Deniz Türüç, Dk. 83 Aleksic (Yedek kulübesinde) (Medipol Başakşehir )???????, Dk. 80 Verstraete, Dk. 81 Alderweireld (Antwerp) Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Antwerp'i 3-1 mağlup etti. İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini deplasmanda 2 farklı yenen Medipol Başakşehir adını grup aşamasına yazdırdı. 55. dakikada Antwerp penaltı kazandı. Ndayishimiye'nin pasında kaleci Volkan ayağından topu açtı. Volkan ile Miyoshi arasında yaşanan mücadelede Antwerpli oyuncu yerde kaldı. Hakem Schuettengruber penaltı noktasını gösterdi. 56. dakikada penaltı atışını kullanan Frey, topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-1 58. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Münir'in altıpas önüne yaptığı ortada iyi yükselen Okaka, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin uzanamadığı köşeden filelerle buluşturdu: 1-2 79. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golüne çok yaklaştı. Okaka'nın savunmanın arkasına attığı pası ceza sahasında kontrol eden Szysz'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Butez'den geri döndü. 83. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Aleksic kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-3 Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Avusturya Valencia Spor Haberler

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