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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında İsveç takımı Djurgarden, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'e 3-2 yenilmesine rağmen gruplara kalmayı başardı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında İsveç takımı Djurgarden, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi APOEL'e 3-2 yenilmesine rağmen gruplara kalmayı başardı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off rövanş mücadelesi tek maçla başladı.

Djurgarden, ilk maçta elde ettiği 3-0'lık skorun avantajıyla deplasmanda APOEL ile karşılaştı.

APOEL, maçın 7. dakikasında Anton Maglica ve 23. dakikasında Danny Blum ile bulduğu erken gollerle tur için umutlandı.

Ev sahibi ekibin gollerine 68. dakikada Elias Andersson ile cevap veren Djurgarden, 74. dakikada Marquinhos'un golüne engel olamasa da Joel Asoro ile 90+1. dakikada fileleri bir kez daha havalandırdı. İsveç temsilcisi, sahadan 3-2 mağlup ayrılmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık avantajla gruplara kalmayı başaran taraf oldu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Kıbrıs Rum Kesimi İsveç Spor Haberler

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