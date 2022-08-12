Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tamamlanan 3. eleme turu maçlarının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunun play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Medipol Başakşehir ile Royal Antwerp eşleşti. Karşılaşmaların 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacağı play-off'ta eşleşmeler şöyle: Şampiyonlar yolu Maribor (Slovenya) - CFR Cluj (Romanya) RFS (Letonya) - Linfield (Kuzey İrlanda) Lech Poznan (Polonya) - F91 Diddeleng (Lüksemburg) Shkupi (Kuzey Makedonya) - Ballkani (Kosova) Zrinjski (Bosna Hersek) - Slovan Bratislava (Slovakya) Ana yol CSKA Sofya (Bulgaristan) - Basel (İsviçre) Vaduz (Lihtenştayn) - Rapid Wien (Avusturya) Rakow (Polonya) - Slavia Prag (Çekya) APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Djurgardens (İsveç) Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Nice (Fransa) Universitatea Craiova (Romanya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail) Medipol Başakşehir (Türkiye) - Royal Antwerp (Belçika) FCSB (Romanya) - Viking (Norveç) Partizan (Sırbistan) - Hamrun Spartans (Malta) Fiorentina (İtalya) - Twente (Hollanda) Villarreal (İspanya) - Hajduk Split (Hırvatistan) Köln (Almanya) - MOL Fehervar (Macaristan) West Ham United (İngiltere) - Viborg (Danimarka) Young Boys (İsviçre) - Anderlecht (Belçika) Slovacko (Çekya) - AIK (İsveç) Molde (Norveç) - Wolfsberger (Avusturya) AZ Alkmaar (Hollanda) - Gil Vicente (Portekiz) Spor AA / Mutlu Demirtaştan UEFA Avrupa Konferans Ligi Kıbrıs Rum Kesimi Kuzey İrlanda Spor Haberler

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