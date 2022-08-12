Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu, 29 maçla tamamlandı. Medipol Başakşehir, ilk maçta 3-1 yendiği Breidablik'i rövanşta da 3-0'lık skorla geçerek tur atladı. Arabam.com Konyaspor ise ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Vaduz'a rövanşta 4-2 mağlup olarak elendi. Rövanş müsabakalarının ardından APOEL, Zrinjski, Rakow, CFR Cluj, Basel, Hapoel Beer-Sheva, Twente, Vaduz, Djurgardens, MOL Fehervar, Royal Antwerp, FCSB, Universitatea Craiova, Slavia Prag, Medipol Başakşehir, RFS, Viking, Anderlecht, Maccabi Tel Aviv, Ballkani, AIK, Hamrun Spartans, Lech Poznan, Rapid Wien, CSKA Sofya, Young Boys, AZ Alkmaar, Gil Vicente ve Molde play-off turuna yükseldi. Alınan sonuçlar şöyle: Kyzylzhar (Kazakistan) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0 (0-1) Tobol (Kazakistan) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-1 (0-1) Rakow (Polonya) - Spartak Trnava (Slovakya): 1-0 (2-0) CFR Cluj (Romanya) - Shakhtyor (Belarus): 1-0 (0-0) Basel (İsviçre) - Brondby (Danimarka): 2-1 (Penaltılarda 3-1) (0-1) Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Lugano (İsviçre): 3-1 (2-0) Twente (Hollanda) - Cukaricki (Sırbistan): 4-1 (3-1) Arabam.com Konyaspor (Türkiye) - Vaduz (Lihtenştayn): 2-4 (1-1) Djurgardens (İsveç) - Sepsi (Romanya): 3-1 (3-1) Petrocub (Moldova) - MOL Fehervar (Macaristan): 1-2 (0-5) Royal Antwerp (Belçika) - Lilleström (Norveç): 2-0 (3-1) FCSB (Romanya) - Dunajska Streda (Slovakya): 1-0 (1-0) Universitatea Craiova (Romanya) - Zorya Luhansk (Ukrayna): 3-0 (0-1) Panathinaikos (Yunanistan) - Slavia Prag (Çekya): 1-1 (0-2) Medipol Başakşehir (Türkiye) - Breidablik (İzlanda): 3-0 (3-1) Hibernians (Malta) - RFS (Letonya): 1-3 (1-1) Klaksvik (Faroe Adaları) - Ballkani (Kosova): 2-1 (Penaltılarda 3-4) (2-3) Shkendija (Kuzey Makedonya) - AIK (İsveç): 1-1 (Penaltılarda 2-3) (1-1) Sligo Rovers (İrlanda Cumhuriyeti) - Viking (Norveç): 1-0 (1-5) Anderlecht (Belçika) - Paide (Estonya): 3-0 (2-0) Aris (Yunanistan) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-1 (0-2) Levski Sofya (Bulgaristan) - Hamrun Spartans (Malta): 1-2 (Penaltılarda 1-4) (1-0) Lech Poznan (Polonya) - Vikingur (İzlanda): 4-1 (Uzatmalarda) (0-1) Rapid Wien (Avusturya) - Neftçi (Azerbaycan): 2-0 (Uzatmalarda) (1-2) St. Patrick's Athletic (İrlanda Cumhuriyeti) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-2 (1-0) Young Boys (İsviçre) - KuPS (Finlandiya): 3-0 (2-0) AZ Alkmaar (Hollanda) - Dundee United (İskoçya): 7-0 (0-1) Gil Vicente (Portekiz) - Riga (Letonya): 4-0 (1-1) Kisvarda (Macaristan) - Molde (Norveç): 2-1 (0-3) Spor AA / Mutlu Demirtaştan UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Konyaspor Romanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.