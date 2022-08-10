Haber : Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

 - Güncelleme:
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hajduk Split, play-off turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hajduk Split, play-off turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, bir maçla devam etti.

Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes, sahasında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 1-0 yendi. Bu sonucun ardından Hajduk Split, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla adını play-off'lara yazdıran taraf oldu.

Hajduk Split, play-off turunda İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti.

Bu arada karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık yönetti.

Ligde 3. eleme turu rövanşları, yarın tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Hajduk Split Portekiz Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title