Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Shakhtyor, Romanya ekibi CFR Cluj ile 0-0 berabere kaldı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçında Belarus temsilcisi Shakhtyor, Romanya ekibi CFR Cluj ile 0-0 berabere kaldı. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Yunanistan Futbol Federasyonundan Ioannis Papadopoulos, Konstantinos Nikolaidis ve Vasileios Nikolakakis hakem üçlüsü yönetti. Çekişmeli geçen ilk yarıda gol bulamayan taraflar, soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti. Belarus temsilcisi Shakhtyor ve Romanya ekibi CFR Cluj'un karşılıklı atak girişimleriyle geçen ikinci yarıda da gol kaydedilmeyince, maç 0-0 sona erdi. UEFA'nın Belarus kulüplerine ilişkin tarafsız sahada oynama kararı nedeniyle iki takım, Sakarya'da karşı karşıya geldi. Spor AA / Ömer Faruk Şimşek UEFA Avrupa Konferans Ligi Belarus Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.