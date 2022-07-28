Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
Stat: NetanyaHakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk.
Stat: Netanya
Hakemler: Dario Bel, Marjan Tomas, Kruno Saric (Hırvatistan)
Maccabi Netanya : Nitzan, Konstantini (Dk. 82 Jaber), Shlomo, Sade, Hartherz, Karzev, Avraham (Dk. 58 Berkovits), Takang (Dk. 68 Ashkenazi), Berko (Dk. 58 Zlatanovic), Twumasi, Itzhak
Medipol Başakşehir : Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 63 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir, Biglia, Serdar Gürler (Dk. 70 Szysz), Aleksic (Dk. 81 Deniz Türüç), Münir (Dk. 71 Berkay Özcan), Okaka (Dk. 81 Crivelli)
Gol: Dk. 9 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir )
Sarı kartlar: Dk. 18 Lima, Dk. 36 Volkan Babacan (Medipol Başakşehir )???????, Dk. 68 Sade ( Maccabi Netanya )
Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Medipol Başakşehir, deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup etti.
İstanbul'da 1-1 sona eren mücadelenin rövanşında rakibini mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, 3. eleme turuna yükseldi.
52. dakikada Medipol Başakşehir, ikinci golüne yaklaştı. Okaka ile duvar pası yapan Münir, ceza sahasına girdi. Münir'in aşırtma vuruşunda top, kaleci Nitzan'dan döndü. Yükseklik kazanan topa önce Mahmut, ardından Münir vurdu, kalesine hızlı dönen Nitzan meşin yuvarlağı kontrol etti.
56. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Hartherz'in sol kanattan yaptığı ortada Itzhak altıpas önünde topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.
90+2. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında Deniz'den aldığı pasla sağ taraftan ceza sahasına giren Mahmut, uygun pozisyondaki Crivelli'ye ortasını yaptı. Crivelli'nin sert kafa vuruşunda, kaleci Nitzan son anda topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
90+6. dakikada Maccabi Netanya'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Başakşehir ceza sahasında oluşan karambolde Itzhak kafayı vurdu, üst direğe de çarpan top auta gitti.
Mücadeleyi Medipol Başakşehir, 1-0 galip tamamladı.