Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, dört maçla devam etti.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, dört maçla devam etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen CFR Cluj, AIK, Kİ Klaksvik ve Aris, 3. eleme turuna kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya): 1-1 (0-3)
AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna): 2-0 (2-3)
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ): 1-0 (0-0)
Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan): 1-2 (1-5)
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor