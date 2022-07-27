Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, dört maçla devam etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, dört maçla devam etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen CFR Cluj, AIK, Kİ Klaksvik ve Aris, 3. eleme turuna kaldı. Alınan sonuçlar şöyle: Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya): 1-1 (0-3) AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna): 2-0 (2-3) Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ): 1-0 (0-0) Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan): 1-2 (1-5) Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberler

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