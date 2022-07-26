Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, üç maçla başladı.

 - Güncelleme:

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, üç maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen Tobol, Vikingur Reykjavik ve Ballkani, 3. eleme turuna kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan): 0-1 (0-2)

TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda): 0-0 (0-2)

Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino): 6-0 (4-0)

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Reykjavik Tobol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title