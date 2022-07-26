Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, üç maçla başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme turu rövanş aşaması, üç maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, rakiplerini iki maç sonunda eleyen Tobol, Vikingur Reykjavik ve Ballkani, 3. eleme turuna kaldı. Alınan sonuçlar şöyle: Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan): 0-1 (0-2) TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda): 0-0 (0-2) Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino): 6-0 (4-0) Spor AA / Doğa Kırmızıoğlu UEFA Avrupa Konferans Ligi Reykjavik Tobol Spor Haberler

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