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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme rövanş turu mücadeleleri yarın başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme rövanş turu mücadeleleri yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun rövanşında yarın ve çarşamba günü 7 maç oynanacak.

Maçların TSİ programı şöyle:

Yarın:

19.00 Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan) (0-2)

20.15 TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-2)

21.00 Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino) (4-0)

27 Temmuz Çarşamba

18.00 Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya) (0-3)

20.00 AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna) (2-3)

21.00 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ) (0-0)

21.00 Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan) (1-5)

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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