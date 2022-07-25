Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme rövanş turu mücadeleleri yarın başlayacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu ikinci eleme rövanş turu mücadeleleri yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun rövanşında yarın ve çarşamba günü 7 maç oynanacak. Maçların TSİ programı şöyle: Yarın: 19.00 Lincoln (Cebelitarık)-Tobol (Kazakistan) (0-2) 20.15 TNS (Galler)-Vikingur Reykjavik (İzlanda) (0-2) 21.00 Ballkani (Kosova)-La Fiorita (San Marino) (4-0) 27 Temmuz Çarşamba 18.00 Inter Escaldes (Andorra)-CFR Cluj (Romanya) (0-3) 20.00 AIK (İsveç)-Vorskla (Ukrayna) (2-3) 21.00 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Sutjeska (Karadağ) (0-0) 21.00 Gomel (Belarus)-Aris (Yunanistan) (1-5) AA / Yunus Kaymaz - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberler

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