Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı oynanan maçlarla tamamlandı. Medipol Başakşehir, sahasında ağırladığı İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı. Belarus temsilcisi BATE Borisov'un ev sahibi olduğu ve UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta ise Konyaspor, rakibini 3-0 yendi. Alınan sonuçlar şöyle: Kyzylzhar (Kazakistan)-Osijek (Hırvatistan): 1-2 Tobol (Kazakistan)-Lincoln (Cebelitarık): 2-0 Kairat (Kazakistan)-Kisvarda (Macaristan): 0-1 Liepaja (Letonya)-Young Boys (İsviçre): 0-1 Ararat (Ermenistan)-Paide (Estonya): 0-0 Valmiera (Letonya)-Şkendiya (Kuzey Makedonya): 1-2 Makedonija (Kuzey Makedonya)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0 Lech (Polonya)-Dinamo Batum (Gürcistan): 5-0 Saburtalo (Gürcistan)-FCSB (Romanya): 1-0 Zira (Azerbaycan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail): 0-3 SJK (Finlandiya)-Lillestrom (Norveç): 0-1 Molde (Norveç)-Elfsborg (İsveç): 4-1 Koper (Slovenya)-Vaduz (Lihtenştayn): 0-1 KuPS (Finlandiya)-Milsami (Moldova): 2-2 Süduva (Litvanya)-Viborg (Danimarka): 0-1 Pogon (Polonya)-Brondby (Danimarka): 1-1 Ruzomberok (Slovakya)-Riga (Letonya): 0-3 Gzira (Malta)-Radnicki (Sırbistan): 2-2 Fehervar (Macaristan)-Gabala (Azerbaycan): 4-1 Rapid Wien (Avusturya)-Lechia (Polonya): 0-0 St. Joseph's (Cebelitarık)-Slavia Prag (Çekya): 0-4 B36 (Faroe Adaları)-Tre Fiori (San Marino): 1-0 Basel (İsviçre)-Crusaders (Kuzey İrlanda): 2-0 Antwerp (Belçika)-Drita (Kosova): 0-0 Petrocub (Moldova)-Laç (Arnavutluk): 0-0 Levski (Bulgaristan)-PAOK (Yunanistan): 2-0 Vorskla (Ukrayna)-AIK (İsveç): 3-2 Sparta Prag (Çekya)-Viking (Norveç): 0-0 CFR Cluj (Romanya)-Inter Escaldes (Andorra): 3-0 Aris (Kıbrıs Rum Kesimi)-Neftçi (Azerbaycan): 2-0 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Minsk (Belarus): 2-1 Medipol Başakşehir-Maccabi Netanya (İsrail): 1-1 Aris (Yunanistan)-Gomel (Belarus): 5-1 Sepsi (Romanya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 3-1 Racing Union (Lüksemburg)-Cukaricki (Sırbistan): 1-4 Velez Mostar (Bosna Hersek)-Hamrun (Malta): 0-1 Spartak Trnava (Slovakya)-Newtown (Galler): 4-1 AZ Alkmaar (Hollanda)-Tuzla City (Bosna Hersek): 1-0 Rijeka (Hırvatistan)-Djurgarden (İsveç): 1-2 St. Patrick's (İrlanda Cumhuriyeti)-Mura (Slovenya): 1-1 Motherwell (İskoçya)-Sligo (İrlanda Cumhuriyeti): 0-1 Vllaznia (Arnavutluk)-Universitatea Craiova (Romanya): 1-1 BATE Borisov (Belarus)-Konyaspor: 0-3 Rakow (Polonya)-Astana (Kazakistan): 5-0 Breidablik (İzlanda)-Buducnost Podgorica (Karadağ): 2-0 Vikingur Reykjavik (İzlanda)-TNS (Galler): 2-0 Vitoria (Portekiz)-Puskas Akademia (Macaristan): 3-0 AA / Yunus Kaymaz - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Belarus Romanya Spor Haberler

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