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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla devam etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vikingur (İzlanda)-Dunajska Streda (Slovakya): 0-2

Botev Plovdiv (Bulgaristan) - APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Sutjeska Niksic (Karadağ) - Kl Klaksvik (Faroe Adaları): 0-0

AA / Yunus Kaymaz - Spor

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