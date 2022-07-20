Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla devam etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla devam etti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Vikingur (İzlanda)-Dunajska Streda (Slovakya): 0-2 Botev Plovdiv (Bulgaristan) - APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0 Sutjeska Niksic (Karadağ) - Kl Klaksvik (Faroe Adaları): 0-0 AA / Yunus Kaymaz - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberler

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