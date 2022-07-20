Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla devam etti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla devam etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Vikingur (İzlanda)-Dunajska Streda (Slovakya): 0-2
Botev Plovdiv (Bulgaristan) - APOEL Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Sutjeska Niksic (Karadağ) - Kl Klaksvik (Faroe Adaları): 0-0
AA / Yunus Kaymaz - Spor