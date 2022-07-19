Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla başladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı. Alınan sonuçlar şöyle: Hibernians (Malta)-Levadia (Estonya): 3-2 Tirana (Arnavutluk)-Zrinjski Mostar (Bosna Hersek): 0-1 La Fiorita (San Marino)-Ballkani (Kosova): 0-4 AA / Yunus Kaymaz - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Spor Haberler

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