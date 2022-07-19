Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
AA - Yunus Kaymaz - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk ayağı 3 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 3 karşılaşma oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Hibernians (Malta)-Levadia (Estonya): 3-2
Tirana (Arnavutluk)-Zrinjski Mostar (Bosna Hersek): 0-1
La Fiorita (San Marino)-Ballkani (Kosova): 0-4
AA / Yunus Kaymaz - Spor