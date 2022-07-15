Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1. eleme turu rövanş karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 1. eleme turunda 29 maç yapıldı. Rövanş maçlarının ardından Liepaja, Riga (Letonya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Lechia Gdansk, Pogon Szczecin (Polonya), Vikingur, B36 Torshavn (Faroe Adaları), Tuzla City (Bosna Hersek), Seinajoen, Kuopion (Finlandiya), Paide (Estonya), Milsami, Petrocub (Moldova), Ruzomberok, Dunajska Streda (Slovakya), Gzira United, Hamrun Spartans (Malta), Newtown (Galler), Sligo Rovers (İrlanda Cumhuriyeti), Olimpija Ljubljana, Mura (Slovenya), Buducnost Podgorica (Karadağ), Saburtalo (Gürcistan), Tre Fiori (San Marino), St Joseph's (Cebelitarık), Dinamo Minsk (Belarus), Laçi (Arnavutluk), Breidablik (İzlanda) ve Crusaders (Kuzey İrlanda) rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kaldı. Ligde 2. eleme turu ilk maçları 19-20-21 Temmuz, rövanşları ise 26-27-28 Temmuz'da oynanacak. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi İrlanda Cumhuriyeti Faroe Adaları Kuzey İrlanda Spor Haberler

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