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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda, yarı final ilk maçları sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2021-2022 sezonunda, yarı final ilk maçları sona erdi.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda iki yarı final karşılaşması oynandı.

Leicester City, konuk ettiği Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya temsilcisinin 15. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçtiği mücadelede, İngiltere ekibine beraberliği getiren golü ise 67. dakikada Gianluca Mancini (kendi kalesine) kaydetti.

Hollanda'nın Feyenoord takımı ise ağırladığı Olimpik Marsilya'yı 18. ve 46. dakikalarda Cyriel Dessers ve 20. dakikada Luis Sinisterra'nın ağları sarsmasıyla 3-2 mağlup etti.

Fransa temsilcisinin gollerini, 28. dakikada Bamba Dieng ve 40. dakikada Gerson kaydetti.

Milli oyunculardan Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Olimpik Marsilya'da ise Cengiz Ünder, karşılaşmaları yedek kulübesinden takip etti.

Bu maçların rövanşları, 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Leicester City FC, Jose Mourinho, Roma, Spor, Haberler

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