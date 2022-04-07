Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord, sahasında Çekya'nın Slavia Prag takımıyla 3-3 berabere kaldı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında çeyrek final aşaması, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yönettiği Feyenoord-Slavia Prag maçıyla başladı.

Feyenoord'un Slavia Prag karşısındaki gollerini 10. dakikada Luis Sinisterra, 74. dakikada Marcos Senesi ve 86. dakikada milli futbolcu Orkun Kökçü attı.

Konuk takımda Peter Olayinka 41, Yira Sor 67 ve İbrahim Traore 90+5. dakikada fileleri havalandırdı.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Nisan'da oynanacak.