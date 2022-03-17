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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Olimpik Marsilya, Leicester City, PSV ve Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Olimpik Marsilya, Leicester City, PSV ve Bodo/Glimt, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale çıktı.

Bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları, 4 maçla başladı.

Olimpik Marsilya, evinde 2-1 kazandığı müsabakanın rövanşında Basel'e konuk oldu. Geriye düşen Marsilya, Cengiz Ünder'in 74 ve Rongier'in 90+3'üncü dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve son 8'e kaldı.

AZ Alkmaar, deplasmanda 2-1 yenildiği Bodo/Glimt'e karşı 90 dakikayı, aynı skorla önde bitirince uzatmalara gidildi. Sampsted'in 105+1'inci dakikadaki golüyle skoru 2-2'ye getiren Bodo/Glimt, 120 dakika sonunda tur biletini aldı.

TSİ 20.45'te başlayan karşılaşmaların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Basel (İsviçre) - Olimpik Marsilya (Fransa): 1-2 (1-2)

Rennes (Fransa) - Leicester City (İngiltere): 2-1 (0-2)

Kopenhag (Danimarka) - PSV (Hollanda): 0-4 (4-4)

AZ Alkmaar (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 2-2 (1-2)

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Leicester City FC, Olimpik Marsilya, Marsilya, Spor, Haberler

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