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Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

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Futbol: UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'ndaki üçüncü ve son maçında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'da mücadele etme hakkı kazandı.

Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'ndaki üçüncü ve son maçında Bulgaristan ile 1-1 berabere kalan 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur'da mücadele etme hakkı kazandı.

Genç milliler, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu'nda ev sahibi Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

1-1 berabere sonuçlanan müsabakada milli takımın golünü 70. dakikada Todor Pavlov kendi kalesine kaydetti. Bulgaristan'ın golünü ise 66. dakikada Ayberk Karapo kendi kalesine attı.

Bu sonuçla grubu 5 puanla lider tamamlayan Türkiye, Elit Tur'da mücadele etme hakkı kazandı.

Elemelerde 13 grupta ilk 2 sırayı alan takımların yanı sıra en iyi üçüncü ekip ve sıralamada birinci basamakta bulunan Portekiz, 2023'te düzenlenecek Elit Tur'da mücadele edecek. Elit Tur'da gruplarını lider bitiren 7 takımın yanı sıra ev sahibi Malta, 2023'te finallerde yer alacak.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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