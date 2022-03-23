Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

AA - Ercan Çakar - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'taki ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup'taki ilk maçında Sırbistan'a 3-2 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Gornja Radgona kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Kenan Yıldız ve Arda Güler attı. Sırbistan'ın gollerini ise Mateja Bubanj (2) ve Jovan Sljivic kaydetti.

Grubun diğer maçında ev sahibi Slovenya, Galler'i 5-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ikinci maçını 26 Mart Cumartesi günü Galler ile yapacak.

AA / Ercan Çakar - Spor

Avrupa Şampiyonası, Sırbistan, Futbol, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title