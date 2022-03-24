Futbol tutkunu yönetici, forma koleksiyonuyla ofisinde müze oluşturdu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da özel bir firmada yöneticilik yapan Abdulkadir Cengiz, Türk ve yabancı kulüpler ile milli takımlara ait yaklaşık 3 bin formayı sergilemek için iş yerinin bir bölümünü adeta "mini müze"ye çevirdi.

Futbol tutkunu 45 yaşındaki Cengiz, 1985 yılında Sakaryaspor'a ait ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başladı.

O günden bu yana forma sayısını yaklaşık 3 bine çıkaran Cengiz, koleksiyonunu sergilemek için harekete geçti.

Koleksiyonu için iş yerinde özel bir bölüm oluşturan Cengiz, sayısını 5 bine çıkarmak istediği formalarını daha geniş bir alanda sergilemek istiyor.

"En değerlisi Sakaryaspor forması"

Abdulkadir Cengiz, AA muhabirine, futbola olan ilgisinden dolayı çocukluk yıllarından itibaren forma biriktirmeye başladığını söyledi.

İlk formasının Sakaryaspor'a ait olduğunu dile getiren Cengiz, "En değerlisi, mutluluk ve sevinç duyduğum Sakaryaspor forması. Futbolcudan alıp, stadı hemen terk ederek koşa koşa eve gittiğimi hatırlıyorum." dedi.

Cengiz, zamanla forma sayısının çoğaldığını aktararak, "Maçlara giderek aldık, bazen futbolculardan rica ettik. Eskiden forma sadece takım için üretildiği, şimdiki gibi çok basılmadığı için almak zordu. Yine de koşuyorduk, mücadele ediyorduk forma almak için." diye konuştu.

Forma biriktiren koleksiyonerlerle tanıştığını, yurt dışına giden tanıdıkları aracılığıyla forma aldığını anlatan Cengiz, 37 yılda forma sayısını 3 bine çıkardığını kaydetti.

Cengiz, formaları sergileme fikrine değinerek, şöyle devam etti:

"Bunlar evde bazada, sandıkta, bir kısmı gardıropta askıda ya da katlı şekilde duruyordu. Tabii üzülüyorsunuz bu kadar forma var, seyredemiyorsunuz, elinize alamıyorsunuz, bakımını yapamıyorsunuz. Odanın içinde askı sistemi yapalım diye düşünürken burayı değerlendirelim dedik. Çok isabetli oldu. Yerleştirdik ve bu tarz bir ambiyans ortaya çıktı. Mekan bize yetersiz geliyor çünkü 2 binden fazla forma var elimde. 2005 yılından sonraki formalarımı saymıyorum zaten. Onlarla beraber 3 bine yakın formamız var. Hedefim 5 bin formaya ulaşmak ve daha büyük bir mekanda sergilemek."

"Burada ikinci yuvama geldiğimi hissediyorum"

Koleksiyondaki en eski formanın 1981 yılına ait olduğunu aktaran Cengiz, "Elime geçen bütün formaları ayrı ayrı sergilemek istiyorum. Avrupa, Orta Doğu, Asya ülkelerinin formalarını, yerli formalarımızı, bunların her birini ayrı bir konseptte bölüm bölüm sergilemek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Cengiz, koleksiyonda dünyanın dört bir yanından formanın bulunduğunu, her ülkenin milli takım formasını temin etmek istediğini belirterek, "Burada ikinci yuvama geldiğimi hissediyorum. Buradan çıkarken sabah nasıl erken gelirim diye düşünüyorsunuz. Akşam sizi evde bekleyen var ama buradan biraz daha nasıl erteleyip de geç giderim diye düşünüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Cengiz, Sakaryaspor için ayrı bir bölüm oluşturduğunu sözlerine ekledi.