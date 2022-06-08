Futbol turnuvasında şampiyonu belli oldu - Haberler

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Futbol turnuvasında şampiyonu belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Futbol turnuvasında şampiyonu belli oldu

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve mezuniyet programı çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu oldu.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinin 15. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve mezuniyet programı çerçevesinde düzenlenen futbol turnuvasının şampiyonu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu oldu.

Turnuvanın son gününde 3'lük maçı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Fen- Edebiyat Fakültesi arasında gerçekleştirildi. Müsabakayı kazanan Fen- Edebiyat Fakültesi, turnuvada üçüncü oldu. Turnuvanın final maçı ise Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu arasında gerçekleştirildi. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, final karşılaşmasının galibi olarak turnuvada şampiyon oldu. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Edebiyat Futbol Aralık Kilis Spor Haberler

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