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Futbol: Turkcell Kadınlar Süper Ligi

AA - Emrah Oktay - Spor
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Futbol: Turkcell Kadınlar Süper Ligi

Futbolda Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nun 19. haftasında ALG Spor, konuk ettiği Galatasaray Hepsiburada'yı 5-1 yendi.

GAZİANTEP (AA) - Futbolda Turkcell Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nun 19. haftasında ALG Spor, konuk ettiği Galatasaray Hepsiburada'yı 5-1 yendi.

Gaziantep'teki Batur Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısını 3-0 önde tamamlayan ALG Spor, müsabakayı 5-1 kazandı.

B Grubu'nda namağlup liderlik koltuğunda oturan ALG Spor, puanını 53'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar ise bu sezonki 8. yenilgisini yaşadı ve 25 puanda kaldı.

AA / Emrah Oktay - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Hepsiburada, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Haberler

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