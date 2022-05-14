Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off - Haberler

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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Bitexen 1207 Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Bitexen 1207 Antalyaspor'u 1-0 yendi.

Zeytinköy 2 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan ALG Spor, A Grubu'nu dördüncü bitiren Bitexen 1207 Antalyaspor'u 71. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 22 Mayıs Pazar günü oynanacak.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Antalyaspor, Play Off, Futbol, Spor, Haberler

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