Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off - Haberler

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi play-off
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Bitexen 1207 Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında ALG Spor, deplasmanda Bitexen 1207 Antalyaspor'u 1-0 yendi.
Zeytinköy 2 Nolu Saha'da oynanan karşılaşmada B Grubu'nu ilk sırada tamamlayan ALG Spor, A Grubu'nu dördüncü bitiren Bitexen 1207 Antalyaspor'u 71. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 22 Mayıs Pazar günü oynanacak.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor