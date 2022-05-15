Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Haberler

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off etabında 2, play-out etabında ise 4 karşılaşma oynandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off etabında 2, play-out etabında ise 4 karşılaşma oynandı.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Play-off
Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone: 0-1
Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-0
Play-out
İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor-Altay: 0-1
Kireçburnu-Bitexen Sivasspor: 1-1
Kocaeli Bayan FK-Dudullu: 1-1
Yukatel Kayseri-Hatayspor: 2-0
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor