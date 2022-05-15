Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off etabında 2, play-out etabında ise 4 karşılaşma oynandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off etabında 2, play-out etabında ise 4 karşılaşma oynandı.

Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Play-off

Konak Belediyespor-Beşiktaş Vodafone: 0-1

Fatih Vatanspor-Wulfz Fatih Karagümrük: 0-0

Play-out

İlkadım Belediye Yabancılar Pazarıspor-Altay: 0-1

Kireçburnu-Bitexen Sivasspor: 1-1

Kocaeli Bayan FK-Dudullu: 1-1

Yukatel Kayseri-Hatayspor: 2-0

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Konak Belediyespor, Play Off, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title